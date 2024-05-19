Bursa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücüler, yaralandı. Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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