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        Bursa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Bursa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:29
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        Bursa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Bursa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        İstanbul istikametinden Bursa istikametine seyreden Şükrü Mert S. (34) idaresindeki 41 AEH 490 plakalı motosiklet ile Serkan Ç'nin (34) kullandığı 34 DOR 044 plakalı motosiklet Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücüler, yaralandı. Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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