Bursa'da sulama kanalına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Bursa'nın İznik ilçesinde sulama kanalına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde sulama kanalına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.
Türkiye Profesyonel Motosiklet Sevdalıları üyesi Mustafa Karaca (42) idaresindeki 43 U 2626 plakalı motosiklet, Çakırca Mahallesi Akköy kavşağında virajı alamayarak sulama kanalına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Mustafa Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün eşi Sema Karaca (41) ise ağır yaralandı.
Kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sema Karaca, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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