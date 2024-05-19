Bursa'da 4. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti.
S.K. (38), Camikebir Mahallesi'nde bulunan apartmanın dördüncü kat balkonundan dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.K. kurtarılamadı.
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