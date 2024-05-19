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        Bursa'da 4. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 23:35 Güncelleme: 19.05.2024 - 23:35
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        Bursa'da 4. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti.

        S.K. (38), Camikebir Mahallesi'nde bulunan apartmanın dördüncü kat balkonundan dengesini kaybederek zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.K. kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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