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        Bursa'da kamyonetin ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı

        Bursa'da kamyonetin ağaca çarpması sonucu meydana gelene kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 09:51 Güncelleme: 20.05.2024 - 09:51
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        Bursa'da kamyonetin ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı
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        Bursa'da kamyonetin ağaca çarpması sonucu meydana gelene kazada sürücü yaralandı.

        Yusuf Demirci (42) idaresindeki 37 ABF 214 plakalı kamyonet, Orhangazi-İznik kara yolu Üreğilaltı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

        Kazayı fark ederlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Ağaç dalları arasında sıkışan kamyonet ise itfaiye ekiplerinin işlemleri sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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