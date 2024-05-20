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        Bursa'da Erguvan Bayramı hazırlıkları tamamlandı

        Bursa'da baharın gelmesini müjdeleyen erguvan ağaçlarının çiçek açmasıyla gerçekleştirilen Osmanlı Devleti geleneği Erguvan Bayramı için hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:09
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        Bursa'da Erguvan Bayramı hazırlıkları tamamlandı
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        Bursa'da baharın gelmesini müjdeleyen erguvan ağaçlarının çiçek açmasıyla gerçekleştirilen Osmanlı Devleti geleneği Erguvan Bayramı için hazırlıklar tamamlandı.

        Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erguvan Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan Yıldırım Belediyesi, 23-24-25 Mayıs'ta etkinliği gerçekleştirecek.

        Akademisyenlerin katılımıyla sempozyumlar, paneller ve musiki konserleri düzenlerken etkinlik süresince çocuklar için de Hacivat ve Karagöz oyunları düzenlenecek. Erguvan Bayramı'nda Eşrefi çorbası ve Osmanlı şerbeti vatandaşlara ikram edilecek.

        Erguvan Bayramı etkinlikleri kapsamında Yıldırım'daki Emirsultan Cami'nin bahçesinde tertip edilecek etkinlikte tarihi el sanatlarından çini, naht, ebru, hüsn-i hat, tezhip ve cam üfleme sanatı zanaatkarlar tarafından canlı performanslarla yeni nesile aktarılacak. Erguvan Bayramı kapsamında kurulacak stantlarda kadın dernekleri tarafından el emeği ürünler sergilenerek satışa sunulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Erguvan Bayramı'nı yeni nesillere aktarmayı hedef edindiklerini belirtti.

        Yılmaz, Bursa'nın en köklü geleneklerinden olan, birliği ve beraberliği pekiştiren aynı zamanda baharı müjdeleyen Erguvan Bayramı'na herkesi davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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