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        GÜNCELLEME - Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Bursa merkezli yürütülen dolandırıcılık operasyonunda 8 ilde yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:18
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        GÜNCELLEME - Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
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        Bursa merkezli yürütülen dolandırıcılık operasyonunda 8 ilde yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

        Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, bazı şüphelilerin WhatsApp üzerinde mesajlaştıkları kişileri tehdit ederek paralarını aldıkları bilgisine ulaştı.

        Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan incelemelerde, yabancı kişiler üzerine açtıkları açık hatlarla WhatsApp'ta oluşturdukları sahte genç kız profilleri üzerinden mesaj attıkları müştekilere yakınlaştıktan sonra kendilerini kızın babası olarak tanıtıp, müştekileri tehdit ettikten sonra avukat ya da uzlaşmacı gibi davranarak savcılık adına oluşturdukları sahte belgelerle "yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksın" yalanıyla korkutan zanlıların 4 kişiyi 609 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmada, polis Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı baskınlarda S.K. (26), H.Ö. (22), M.K. (25), B.K. (20), E.S.C. (22), E.K. (21), A.N. (22), A.K. (26) ve Y.B'yi (19) yakaladı.

        Yapılan aramalarda 14 cep telefonu ve SIM kart, 44 banka kartı, USB bellek ve hafıza kartları ele geçirildi.

        Polis, ele geçirilen cep telefonlarında çok sayıda sahte genç kız profil resminin oluşturulduğunu ve mağdurlara ait çok sayıda kimlik ve iletişim bilgisinin paylaşıldığını tespit etti.

        Gözaltına alınıp Bursa'ya getirilen 7 şüpheli ile Hakkari ve Bingöl'de işlemleri tamamlanan A.K. ve Y.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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