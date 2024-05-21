Orhaneli Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapıldı

Makyajla yaralı görüntüsü verilen depremzedelere, sağlık görevlileri acil müdahalede bulundu. Gerçeği aratmayan tatbikatı hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Deprem sırasında hastanede bulunan ve yaralanan hastalar ile personeller, sağlık çalışanlarının yardımıyla bahçedeki müdahale alanına getirilirken, ambulanslarla da farklı bölgelerden yaralılar sahra hastanesine getirildi.

Görevli hekim ve çalışanların katıldığı tatbikatta deprem anında yürütülecek çalışmalar canlandırılıp, temsili olarak enkaz altında kalan yaralılara müdahalede bulunuldu.

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