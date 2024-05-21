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        Orhaneli Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapıldı

        Orhaneli Devlet Hastanesi'nde görevli hekim ve çalışanların katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 09:06 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:06
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        Orhaneli Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapıldı
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        Orhaneli Devlet Hastanesi'nde görevli hekim ve çalışanların katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

        Orhaneli Devlet Hastanesi yönetimince olası doğal afetler öncesi yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Görevli hekim ve çalışanların katıldığı tatbikatta deprem anında yürütülecek çalışmalar canlandırılıp, temsili olarak enkaz altında kalan yaralılara müdahalede bulunuldu.

        Deprem sırasında hastanede bulunan ve yaralanan hastalar ile personeller, sağlık çalışanlarının yardımıyla bahçedeki müdahale alanına getirilirken, ambulanslarla da farklı bölgelerden yaralılar sahra hastanesine getirildi.

        Makyajla yaralı görüntüsü verilen depremzedelere, sağlık görevlileri acil müdahalede bulundu. Gerçeği aratmayan tatbikatı hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar da ilgiyle izledi.

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