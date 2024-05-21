Bursa'da bıçaklanıp gasbedilen taksici hayati tehlikeyi atlattı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde aracına aldığı yolcu tarafından gasbedilen, bıçaklanan taksi şoförünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Eskişehir'den aldığı yolcuyu Mudanya'ya getirdikten sonra dağ yolunda gasba uğramasının ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan taksici Yunus Emre Yüksel'in (35) yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

Hayati tehlikeyi atlatan 10 aylık bir çocuk babası Yüksel'in servise alınacağı, kimliği belirlenen saldırgan Talha S'yi yakalamak için jandarmanın çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Bursa'da ikamet eden Yüksel'in eşi Kübra Yüksel, gazetecilere, dün akşam geç saatlere kadar kocasından haber alamadığını, telefonla ulaşamadığını söyledi. Eşinin normalde telefonunu kapatmadığını belirten Yüksel, babası Erol Aydoğdu'yu arayıp yardım istediğini dile getirdi. Babasının gece mesaisi için diğer şoförün aracı devralmak üzere Yunus Emre Yüksel'i beklediğini ancak onun da ulaşamadığını öğrendiğini aktaran Yüksel, "Takip cihazına göre taksiyi bir yere park etmiş görünüyordu. Duraktan arkadaşları gittiğinde arabanın etrafında yokmuş. Arabanın plakasından kontrol ettiler, en son gittiği yerleri gördüler. Eşimi bir çoban bulmuş, jandarmaya haber verdik." dedi.

Yüksel, eşinin karıncaya bile zarar vermeyecek bir insan olduğunu, büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı. Eşinin, Talha S. ile ilgili "Para isteseydi verirdim, devamlı yolcumdu." dediğini aktaran Kübra Yüksel, şunları kaydetti: "Boynundan yaralanmış. Kolunu direkt kullanamamış. 'Hiçbir şey yapamadım' dedi. Acilde birlikteydik. Yoğun bakıma girdikten sonra bir kez görebildim. Şuuru, bilinci açık. Allah'a şükür bizi ayakta tutan şey, o. Vücudunda 60 irili ufaklı kesik izi olduğu söylendi. Ellerinde çok fazla var. İyi olacak inşallah.

İkimiz de hastanede çalışıyorduk, iki yıl önce ayrıldık. Taksimiz vardı, cesaret edip işinden ayrılabildi. Kendi işimiz gibi çalışıyordu. Babamın taksisiydi zaten." - "Yerde 2,5 saat baygın yatıyor" Erol Aydoğdu da kendisinin emekli olduğu Mudanya'daki taksi durağında damadının sigortalı çalıştığını, çağrı üzerine Eskişehir'e müşterisini almaya gittiğini bildirdi. Taksinin, olay öncesi Mudanya'da kırsal Çepni Mahallesi'ne doğru ilerlediğini öğrendiklerini anlatan Yüksel, şu bilgileri verdi:

"Müşteri, Çepni'de bir dağ yoluna çıkartmaya çalışmış. Orada gasbetmişler. Arabadan atmışlar, bıçaklamışlar. Yere atmışlar, öldü diye. Yanında kız arkadaşı varmış, öyle duyum aldık. Orada yerde 2,5 saat baygın yatıyor. Daha sonra şahıs taksiye biniyor, Mudanya'da tenha bir köşeye park ediyor arabayı. Biz, arabayı 1-1,5 saat aynı yerde görünce takip sistemlerinden, olayın farkına vardık. Hemen müdahale ettik. Emniyete bildirdik. Müşteriyi Eskişehir'den gidiyor alıyor getiriyor. Burada Tepedevrent'te (Mudanya ilçe merkezinde bir mevki) mazot alıyorlar. Orada şahıs, lavaboya gidiyor. Orada hap mı içti, uyuşturucu mu içti şuurunu kaybetmiş herhalde. Bilmiyoruz artık ne olduğunu. Lavabodan gelince arka koltuğa oturuyor."

Damadının iki yıldır taksicilik yaptığını ifade eden Aydoğdu, akciğerinde, bacaklarında, kollarında yaralar olduğunu belirtti. Onun çevresindeki herkes tarafından sevilen birisi olduğunu dile getiren Aydoğdu, "Biz de görünce şok olduk. 'Böyle bir insanın başına bu olay nasıl geldi?' diye herkes şokta. Yüzlerce, binlerce arayan var. Şaşırdık kaldık. Bu gündem, taksicilerin gündemi. Bütün Türkiye'de bu olay böyle. Taksiciler her türlü şiddete maruz kalıyor. Yetkililerden bunun çaresinin bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "Taksici esnafı yalnız değildir" Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı yazılı açıklamada, evine ekmek parası götürme çabasında olan bir taksicinin cebindeki 3-5 lira uğruna bıçaklanarak ölüme terk edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Olayı öğrenince hemen hastaneye giderek Yüksel'in sağlık durumu hakkında bilgi aldığını kaydeden Çakır, "Taksici arkadaşlarımız araçlarına aldıkları ve alacakları kişilere karşı daha dikkatli olmalı. Taksici esnafı yalnız değildir. Biz, her zaman onların yanındayız. Devletimizin suçluları bulup adalete teslim edeceğinden zerre kadar kuşkumuz yok. Hain ellerin ağır yaraladığı kardeşimize çok geçmiş olsun. Rabbime, bu kardeşimizi ailesine bağışladığı için şükrediyorum. Başta ailesi olmak üzere tüm esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.