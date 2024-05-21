Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da park halindeki minibüse hasta çocuk için bırakılan kumbara çalındı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki yolcu minibüsüne giren kişinin, hasta çocuk için konulan yardım kumbarasını çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:11 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da park halindeki minibüse hasta çocuk için bırakılan kumbara çalındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki yolcu minibüsüne giren kişinin, hasta çocuk için konulan yardım kumbarasını çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, gece saatlerinde Demetevler Mahallesi İsmetiye Caddesi'ndeki minibüs durağına geldi.

        Park halindeki yolcu minibüslerinin camlarını kontrol eden zanlı, arka camını zorlayıp girdiği aracın içinden 2 yaşındaki Ravza adlı SMA hastası kız çocuğu için konulan ve içinde para bulunan yardım kumbarasını çaldı.

        Sabah geldiğinde kumbaranın yerinde olmadığını gören minibüs şoförü, durumu polise bildirdi.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kumbarayı çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, şüphelinin minibüsün arka camını zorlayıp içeri girdiği ve daha sonra tekrar aynı yerden çıkarak uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da bıçaklanıp gasbedilen taksici hayati tehlikeyi atlattı
        Bursa'da bıçaklanıp gasbedilen taksici hayati tehlikeyi atlattı
        Jandarmanın tek kadın motosiklet sürücü eğitmeni Gül üstçavuş
        Jandarmanın tek kadın motosiklet sürücü eğitmeni Gül üstçavuş
        Bursalı sporcu, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
        Bursalı sporcu, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
        Bu okulda, deprem ve afetler dışında 556 yıldır kesintisiz eğitim- öğretim...
        Bu okulda, deprem ve afetler dışında 556 yıldır kesintisiz eğitim- öğretim...
        Orhaneli Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapıldı
        Orhaneli Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapıldı
        İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü