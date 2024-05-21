Bursa'da park halindeki minibüse hasta çocuk için bırakılan kumbara çalındı

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, şüphelinin minibüsün arka camını zorlayıp içeri girdiği ve daha sonra tekrar aynı yerden çıkarak uzaklaştığı görülüyor.

Park halindeki yolcu minibüslerinin camlarını kontrol eden zanlı, arka camını zorlayıp girdiği aracın içinden 2 yaşındaki Ravza adlı SMA hastası kız çocuğu için konulan ve içinde para bulunan yardım kumbarasını çaldı.

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