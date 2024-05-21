Bursa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Cemal Bora Şensoy'la yoluna devam edecek

Cemal Bora Şensoy da kulübün bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu, gelecek sezonu iyi geçireceklerine inandığını kaydetti.

Fethiye Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan kulüp başkanı Muhammet Aydın, Şensoy'la yeniden anlaşma sağladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun ikinci devresinde göreve getirilen Şensoy, gelecek sezon da takımın başında yer alacak.

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