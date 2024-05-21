Kalp krizinden vefat eden polis memuru Savaş Aydın'ın cenazesi Orhangazi'de defnedildi

Eskişehir'de geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Savaş Aydın, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit babası Seyfi Öztürk'ün damadı olan, Erzurum'dan Eskişehir'e tayin edilmesinin ardından görevine henüz başlamayan iki çocuk babası Aydın, yeni evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Savaş Aydın'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, mesai arkadaşları ve çok sayıda kişinin katılımıyla öğle vakti Gazi Orhanbey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.