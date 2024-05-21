GÜNCELLEME - Bursa'da park halindeki minibüse hasta çocuk için bırakılan kumbara çalındı

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, şüphelinin minibüsün arka camını zorlayıp içeri girdiği ve daha sonra tekrar aynı yerden çıkarak uzaklaştığı görülüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ç.S. olduğunu belirledi.

Zanlı, arka camını zorlayıp girdiği aracın içinden 2 yaşındaki Ravza adlı SMA hastası kız çocuğu için konulan ve içinde para bulunan yardım kumbarasını çaldı.

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