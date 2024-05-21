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        GÜNCELLEME - Bursa'da park halindeki minibüse hasta çocuk için bırakılan kumbara çalındı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki yolcu minibüsüne giren kişinin, hasta çocuk için konulan yardım kumbarasını çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:11 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:11
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        GÜNCELLEME - Bursa'da park halindeki minibüse hasta çocuk için bırakılan kumbara çalındı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki yolcu minibüsüne giren kişinin, hasta çocuk için konulan yardım kumbarasını çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Demetevler Mahallesi İsmetiye Caddesi'ndeki minibüs durağına gece saatlerinde gelen şüpheli, park halindeki yolcu minibüslerinin camlarını kontrol etti.

        Zanlı, arka camını zorlayıp girdiği aracın içinden 2 yaşındaki Ravza adlı SMA hastası kız çocuğu için konulan ve içinde para bulunan yardım kumbarasını çaldı.

        Sabah geldiğinde kumbaranın yerinde olmadığını gören minibüs şoförü, durumu polise bildirdi.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ç.S. olduğunu belirledi.

        Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki evinde yakalanan Ç.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, şüphelinin minibüsün arka camını zorlayıp içeri girdiği ve daha sonra tekrar aynı yerden çıkarak uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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