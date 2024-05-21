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        Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bursa'daki etkinliklerin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:31 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:31
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        Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı
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        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bursa'daki etkinliklerin açılışı yapıldı.

        Valilik koordinasyonunda bir hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde yapılacak etkinliklerle kutlanacak Türk Mutfağı Haftası'nın açılış, İnegöl ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde Gastro İnegöl'de gerçekleştirildi.

        Vali Mahmut Demirtaş, açılışta yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen etkinliklerde, Bursa'nın dünden bugüne, bugünden geleceğe uzanan mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacaklarını söyledi.

        Bursa gastronomisinin coğrafi işaretli markası İnegöl köftesi başta olmak üzere 10 çeşit Osmanlı şerbeti, cerrah kuru fasulyesi, İnegöl sütlü kadayıfı ve İnegöl çıbrıkası gibi pek çok damak tadının tanıtılacağını belirten Demirtaş, "Bizlere düşen görev, bu ve benzeri etkinliklerle meşhur lezzetlerimizi tanıtırken saklı kalmış Bursa lezzetlerini de ortaya çıkarmak ve kent gastronomisine kazandırmaktır. Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle herkesi Bursa'nın tarih, kültür ve medeniyet otağında harmanlanan mutfağını keşfetmeye davet ediyorum." dedi.

        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise bu yıl Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde "Cana safa, ruha gıda verir şerbetim, canım" diyerek değerini ortaya koyduğu Türk kültürünün eşsiz lezzeti şerbet temasıyla İnegöl özelinde bir arada olduklarını, coğrafi işaretli ürünleri de tanıtacaklarını dile getirdi.

        Gastronominin dünyada önemi giderek artan, değer kazanan bir alan olduğunu vurgulayan Taban, şöyle konuştu:

        "Pandemi sürecinde 95 kırsal mahallemizin taramasını gerçekleştirip buralardaki değerlerimizi ortaya çıkardık. Örf ve adetlerimiz, gelenek göreneklerimiz, mutfak zenginliklerimiz her ne varsa bunları çıkardık. Şehrimizde bir mutfak zenginliği olduğunun da farkına vardık. İnegöl göçlerle oluşmuş bir şehir, bu mutfak zenginliğini de beraberinde getiriyor. İnegöl köftesi de Bulgaristan'ın Filibe-Pazarcık bölgesinden gelen vatandaşlarımızın şehrimize kazandırdığı bir değer. 14 marka ve 11 coğrafi işaret başvurusu yaptık. Şu an 12 marka tescilimiz var, 3 ürünümüzün coğrafi işaret başvurusu kabul edildi. Bunlar İnegöl Cerrah kuru fasulyesi, İnegöl çıbrıka bitkisi ve İnegöl sütlü kadayıfı. İnegöl köftesi daha önceden coğrafi işaret almıştı zaten. Şu anda şehrimizin 4 coğrafi işaretli ürünü var. Bu alanda çalışmalar ve yatırımlar yapmaya devam edeceğiz."

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve misafirler, Gastro İnegöl bahçesinde kurulan stantlarda hazırlanan Osmanlı şerbetinin tadına baktı. Osmanlı şerbetçisi kıyafetiyle görevliler konuklara şerbet ikramında bulundu. İnegöl'ün gastronomi değerleri ve coğrafi işaretli ürünleri de hazırlanan özel masada konuklara tanıtıldı.

        Açılış törenine, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, şefler, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gastronomi Bölümü öğrencileri ile davetliler katıldı.

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