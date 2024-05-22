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        Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı operasyonla yakalandı

        Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 00:26 Güncelleme: 22.05.2024 - 00:26
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        Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı operasyonla yakalandı
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        Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

        Önceki gün Mudanya İlçesi Çepni Mahallesi'nde taksicilik yapan Yunus Yüksel'i (30) bıçaklayıp gasbeden, ardından kaçan T.S. (19), Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ortak operasyonuyla Yenişehir ilçesinde yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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