"Aşk Hikayen Düşmüş" Bursa'da sahnelendi

Oyuncu Ayça Koyunoğlu ve Fatih Koyunoğlu'nun aynı sahneyi paylaştığı iki perdelik oyun, iki insanın ruh eşini arama ve bulma serüvenini yansıtıyor.

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