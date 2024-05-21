Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bindiği taksinin sürücüsünü bıçakla yaralayıp gasbettikten sonra araçtan attığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bindiği taksinin sürücüsünü bıçakla yaralayıp gasbettikten sonra araçtan attığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Yenişehir ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli Talha S'nin (19), İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

        Talha S'nin jandarmadaki ifadesinde, arkadaşı olan taksici Yunus Emre Yüksel'i (35) aramasının ardından gelip Eskişehir'den kendisini aldığını, Mudanya'ya giderken aralarındaki borç meselesi yüzünden kavga çıktığını söylediği, onu bıçaklayıp 6 bin lirasını ve cep telefonunu alarak kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

        Geniş güvenlik önlemleri altında jandarma ekiplerince Mudanya Adliyesine getirilen Talha S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Bursa'da 16 T 4225 plakalı aracıyla taksicilik yapan Yunus Emre Yüksel, 20 Mayıs Pazartesi akşamı Eskişehir'den Mudanya'ya getirdiği yolcu tarafından Çepni Mahallesi yakınında bıçakla yaralanıp gasbedilmişti. Yüksel'i araçtan atıp taksiyle bir süre giden saldırgan, yaya olarak kaçmıştı.

        Ailesi ve meslektaşlarının ihbarı üzerine terk edilen taksinin uzağında yaralı bulunan Yüksel hastaneye kaldırılmış, şüpheli Talha S. ise dün akşam Yenişehir ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selen hemşire olayında flaş gelişme! Son fotoğraf...
        Selen hemşire olayında flaş gelişme! Son fotoğraf...
        9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu: 6 kural ihlali
        9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu: 6 kural ihlali
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        İstanbul'un kaza raporu: Ölenlerin yüzde 38'i yaya!
        İstanbul'un kaza raporu: Ölenlerin yüzde 38'i yaya!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim

        Benzer Haberler

        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli, olay sonrası babasıyla restorana...
        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli, olay sonrası babasıyla restorana...
        Bursa'nın güney ve doğu ilçelerine sağanak uyarısı
        Bursa'nın güney ve doğu ilçelerine sağanak uyarısı
        Yaşça büyük eşini, 'annesi' olarak tanıtıp, 12 yaşındaki kız çocuğuna istis...
        Yaşça büyük eşini, 'annesi' olarak tanıtıp, 12 yaşındaki kız çocuğuna istis...
        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp parasını gasbeden devamlı müşterisi çıktı;...
        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp parasını gasbeden devamlı müşterisi çıktı;...
        "Aşk Hikayen Düşmüş" Bursa'da sahnelendi
        "Aşk Hikayen Düşmüş" Bursa'da sahnelendi
        Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı operasyonla yakalandı
        Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı operasyonla yakalandı