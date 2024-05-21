Bursa'da taksiciyi bıçaklayıp gasbeden şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bindiği taksinin sürücüsünü bıçakla yaralayıp gasbettikten sonra araçtan attığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yenişehir ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli Talha S'nin (19), İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Talha S'nin jandarmadaki ifadesinde, arkadaşı olan taksici Yunus Emre Yüksel'i (35) aramasının ardından gelip Eskişehir'den kendisini aldığını, Mudanya'ya giderken aralarındaki borç meselesi yüzünden kavga çıktığını söylediği, onu bıçaklayıp 6 bin lirasını ve cep telefonunu alarak kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.