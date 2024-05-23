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        Bursa'da lösemiyi yenen çocuklar bir günlüğüne muhabir ve kameraman oldu

        Bursa'daki Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Gazetecilik Alanı öğrencileri, lösemiyi yenen 10 çocuğa kamera ve fotoğraf eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:41
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        Bursa'da lösemiyi yenen çocuklar bir günlüğüne muhabir ve kameraman oldu
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        Bursa'daki Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Gazetecilik Alanı öğrencileri, lösemiyi yenen 10 çocuğa kamera ve fotoğraf eğitimi verdi.

        Yıldırım MTAL ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bursa Şubesi işbirliğiyle, lösemiyi yenen çocukların doğayı ve bazı meslek gruplarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla "Gülümse, fotoğraf çek ve doğayı keşfet" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında, lösemiyi yenen 10 çocuğa, okulun Gazetecilik Alanı öğrencileri tarafından Botanik Park'ta kamera ve fotoğraf makinesi kullanımı anlatıldı, muhabirlik hakkında bilgi verildi.

        Doğayı keşfeden, fotoğraf ve görüntü çeken çocuklar, kamera önünde ve arkasında nasıl çalışıldığını deneyimleme imkanı da buldu.

        Kısa bilgilendirmenin ardından kameraman ve muhabirlik deneyimi yaşayan çocuklar, dernek yöneticileri ve arkadaşlarıyla röportajlar yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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