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        Bursa'da park halindeki otomobile çarpıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki otomobile çarpıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:17 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:17
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        Bursa'da park halindeki otomobile çarpıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki otomobile çarpıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

        Kükürtlü Caddesi'nde seyir halindeki kadın sürücü S.M'nin yönetimindeki 16 UA 683 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

        S.M, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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