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        Orhangazi'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:26 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:28
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        Orhangazi'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Muradiye Mahallesi İzzet Kani Örgün Sokağı'nda bir sitede 20 daireli apartmanın 3. katında gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı ve kokuyu fark eden apartman sakinleri, itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

        Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken, yangının başladığı evin sakinlerinin olay sırasında dışarıda olduğu belirlendi.

        İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Yangınla ilgili bilgi verilen ev sahipleri olay yerine geldiğinde içeride köpeklerinin olduğunu söyledi. Güvenle evden çıkarılan köpeğin teslim edildiği sahipleri, gözyaşlarına hakim olmadı.

        Söz konusu dairede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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