Orhangazi'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Muradiye Mahallesi İzzet Kani Örgün Sokağı'nda bir sitede 20 daireli apartmanın 3. katında gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı ve kokuyu fark eden apartman sakinleri, itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken, yangının başladığı evin sakinlerinin olay sırasında dışarıda olduğu belirlendi.