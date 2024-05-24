Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da karşı şeride geçerek otomobille çarpışan araçtaki 2 kişi öldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:30 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da karşı şeride geçerek otomobille çarpışan araçtaki 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Sedat Sungur idaresindeki 61 ABE 166 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Necati Turan'ın kullandığı 16 JMM 55 plakalı SUV tipi otomobille çarpıştı.

        Hurdaya dönen araçtaki sürücü Sungur ile Hasan Alper (42) olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer otomobilin sürücüsü Turan ise yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları öğrenilen Sungur ile Alper'in cansız bedenleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre polis ekiplerince tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        "Ortalık karışık"
        "Ortalık karışık"
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        17 ile sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        17 ile sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        En genç ressam: Ganalı 1,5 yaşındaki çocuk Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
        En genç ressam: Ganalı 1,5 yaşındaki çocuk Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
        Doğum yapan koyunu ve yavrusunu böyle korudu
        Doğum yapan koyunu ve yavrusunu böyle korudu
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        PFDK ceza yağdırdı!
        PFDK ceza yağdırdı!

        Benzer Haberler

        Orhangazi'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Orhangazi'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        BBDSO'dan "Gitar Akşamı" konseri
        BBDSO'dan "Gitar Akşamı" konseri
        Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesine karşı şeritten gelen otomobil çarptı: 3 y...
        Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesine karşı şeritten gelen otomobil çarptı: 3 y...
        Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Bursa'da dolu yağdı (2)
        Bursa'da dolu yağdı (2)
        Sahibinden harçlık aldığı kafeteryadan 2 bin 500 lira çaldı
        Sahibinden harçlık aldığı kafeteryadan 2 bin 500 lira çaldı