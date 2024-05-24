GÜNCELLEME - Bursa'da karşı şeride geçerek otomobille çarpışan araçtaki 2 kişi öldü

Aileleri ve çalışma arkadaşlarından helallik alınmasının ardından cenaze namazlarının kılındığı törene, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Yıldız, Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı, Yol İşleri Şube Müdürü İsmail Gümüş ile çok sayıda belediye personeli katıldı.

Sedat Sungur ve Hasan Alper'in cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından iş yerlerinin de bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın bahçesine getirilerek tören yapıldı.

- Sungur ve Alper için belediyede tören düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında çalışan Sungur ile Alper'in cansız bedenleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçtaki sürücü Sungur ile Hasan Alper (41) kaza yerinde yaşamını yitirdi, diğer otomobilin sürücüsü Turan ise yaralandı.

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