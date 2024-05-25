Bursa'da 500 litre etil alkol ele geçirildi

Bu kapsamda takibe alınan U.K, aracıyla Santralgaraj Mahallesi'nde seyir halindeyken durduruldu. Araçta yapılan aramada kolilerin içinde renkli bidonlarda 500 litre etil alkol bulundu.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak alkol yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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