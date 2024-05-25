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        Bursa'da 500 litre etil alkol ele geçirildi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaçak alkol yapımı ve satışının önlenmesine yönelik operasyonda 500 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 08:42 Güncelleme: 25.05.2024 - 08:44
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        Bursa'da 500 litre etil alkol ele geçirildi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaçak alkol yapımı ve satışının önlenmesine yönelik operasyonda 500 litre etil alkol ele geçirildi.

        Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak alkol yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda takibe alınan U.K, aracıyla Santralgaraj Mahallesi'nde seyir halindeyken durduruldu. Araçta yapılan aramada kolilerin içinde renkli bidonlarda 500 litre etil alkol bulundu.

        Gözaltına alınan U.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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