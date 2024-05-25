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        Bursa'da sulama sezonunda 652 bin dekardan fazla tarım arazisi sulanacak

        Bursa'da 652 bin dekardan fazla tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla sezon boyunca ülke ekonomisine 5 milyar lirayı aşkın katkı sağlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:47
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        Bursa'da sulama sezonunda 652 bin dekardan fazla tarım arazisi sulanacak
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        Bursa'da 652 bin dekardan fazla tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla sezon boyunca ülke ekonomisine 5 milyar lirayı aşkın katkı sağlanması hedefleniyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılması maksadıyla projeler ürettiklerini belirtti.

        Balta, DSİ'nin Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Sulama yatırımlarımızı hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. Modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum, bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor."

        Bursa'da 2024 yılı sulama sezonunun 20 Nisan'da başladığını bildiren Balta, şu bilgileri verdi:

        "Kentte 2024 sulama sezonunda sulanacak toplam 652 bin 202 dekar tarım arazisiye 2024 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 5 milyar 93 milyon 221 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezonu diliyorum. Ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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