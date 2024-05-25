Bursa'da sulama sezonunda 652 bin dekardan fazla tarım arazisi sulanacak

Bursa'da 652 bin dekardan fazla tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla sezon boyunca ülke ekonomisine 5 milyar lirayı aşkın katkı sağlanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılması maksadıyla projeler ürettiklerini belirtti.

Balta, DSİ'nin Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sulama yatırımlarımızı hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. Modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum, bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor." Bursa'da 2024 yılı sulama sezonunun 20 Nisan'da başladığını bildiren Balta, şu bilgileri verdi: