Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da taksi sürücüsü beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

        Bursa'da bir taksinin sürücüsü, kavşaktan dönerken üzerine doğru beton mikserinin devrildiği kazayı yara almadan atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:14 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da taksi sürücüsü beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da bir taksinin sürücüsü, kavşaktan dönerken üzerine doğru beton mikserinin devrildiği kazayı yara almadan atlattı.

        Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 3. Pınar Caddesi'nde seyreden Mehmet T. idaresindeki 16 YC 741 plakalı beton mikseri, dönel kavşakta devrildi.

        Bu sırada Yeniceabat Caddesi'nde ilerleyen Murat S'nin kullandığı 16 T 0184 plakalı taksi, mikserin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Beton mikserinin devrilerek sürüklenmesi sonucu takside hasar oluştu.

        Taksi sürücüsünün yara almadan atlattığı kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralanan beton mikserinin sürücüsü Murat S, ilk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müteahhit katili saklandığı evde yakalandı
        Müteahhit katili saklandığı evde yakalandı
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
        Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Darp edilen belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı! "Kafa atıp, elini silaha uzattı!"
        Darp edilen belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı! "Kafa atıp, elini silaha uzattı!"
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Sağlık Vadisi Resmi Gazete'de
        Sağlık Vadisi Resmi Gazete'de
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı
        Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        Osmanlı mirası 141 yıllık Bursa Erkek Lisesinin müzesi eğitim tarihine ışık...
        Osmanlı mirası 141 yıllık Bursa Erkek Lisesinin müzesi eğitim tarihine ışık...
        Otomobilin ciple çarpıştığı, 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çı...
        Otomobilin ciple çarpıştığı, 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çı...
        Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde c...
        Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde c...
        Bursa'da sulama sezonunda 652 bin dekardan fazla tarım arazisi sulanacak
        Bursa'da sulama sezonunda 652 bin dekardan fazla tarım arazisi sulanacak
        Bursa'da 500 litre etil alkol ele geçirildi
        Bursa'da 500 litre etil alkol ele geçirildi
        48'inci Yeşil Bursa Rallisi sona erdi
        48'inci Yeşil Bursa Rallisi sona erdi