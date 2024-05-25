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        Bursa'da akaryakıt istasyonunun marketinden 9 bin liralık hırsızlık kamerada

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun market bölümündeki kasadan 9 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:52
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        Bursa'da akaryakıt istasyonunun marketinden 9 bin liralık hırsızlık kamerada
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun market bölümündeki kasadan 9 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi Hisar Yolu Sokağı'ndaki akaryakıt istasyonunun marketinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, marketin kasasından 9 bin lirayı çalan kişinin A.H.K. olduğunu tespit etti.

        Ekiplerce kısa sürede gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kamera kayıtlarında, şüphelinin marketin içine girdiği, kimsenin olmadığını fark ederek kasadaki paraları alıp uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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