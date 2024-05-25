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        Bursaspor Basketbol Takımı'nda Sezer Sezgin yeniden başkanlığa seçildi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor'da Sezer Sezgin, yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 17:23 Güncelleme: 25.05.2024 - 17:23
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        Bursaspor Basketbol Takımı'nda Sezer Sezgin yeniden başkanlığa seçildi
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor'da Sezer Sezgin, yeniden başkanlığa seçildi.

        Kulübün 4. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Barış Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurula 142 üyeden 56'sı katılım gösterdi.

        Tek aday olarak girilen seçimde mevcut başkan Sezer Sezgin, kullanılan oyların tamamını alarak güven tazeledi.

        Sezer Sezgin başkanlığındaki yönetim kurulu; Onur Çelikyay, Selçuk Çelik, Mete Megrel, Tolga Çevikel, Şevki Köksal ve Ersoy Tabaklar'dan oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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