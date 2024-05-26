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        Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı lisede "141'inci Pilav Günü" etkinliği düzenlendi

        Sultan Abdülhamid tarafından "Bursa Mektebi Sultanisi" adıyla yaptırılan Bursa Anadolu Erkek Lisesinde "141'inci Pilav Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 13:37 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:37
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        Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı lisede "141'inci Pilav Günü" etkinliği düzenlendi
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        Sultan Abdülhamid tarafından "Bursa Mektebi Sultanisi" adıyla yaptırılan Bursa Anadolu Erkek Lisesinde "141'inci Pilav Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Okul yönetimi ve Bursa Erkek Lisesi Mezunlar Derneği (BELDER) işbirliğiyle düzenlenen pilav günü, okul bahçesinde yapıldı.

        Çok sayıda mezunun bir araya geldiği etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul Müdürü Şahin Boztepe, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan tüm davetlilere ve okul mezunlarına teşekkür etti.

        Bursa Erkek Lisesinin en köklü okullardan biri olduğunu söyleyen Boztepe, Türkiye'nin kalkınmasında ve ekonomisinde de söz sahibi olduğunu söyledi.

        Okulun bu yıl 141'inci mezunlarını vereceğini belirten Boztepe, siyasetçilerin yanı sıra sanat, ekonomi ve eğitim hayatından birçok önemli ismin bu lisede yetiştiğini aktardı.

        Boztepe, "Gönüllerde sevgi ve sadakat, serlerinde ahde vefa olan, yakından uzaktan gelip geleneksel pilav günümüze katılan tüm Erkek Liselilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de geleneksel hale getirilen pilav günü buluşmasının hayırlara vesile olmasını diledi.

        Protokol konuşmalarının ardından 40, 50 ve 60 yıl önce liseden mezun olanlara onur belgesi verildi.

        Davetliler, dilek ve temennilerin ardından okulun bahçesinde pilav yedi.

        Etkinliğe, eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, eski bakanlardan Turhan Tayan, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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