Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı lisede "141'inci Pilav Günü" etkinliği düzenlendi

Sultan Abdülhamid tarafından "Bursa Mektebi Sultanisi" adıyla yaptırılan Bursa Anadolu Erkek Lisesinde "141'inci Pilav Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Okul yönetimi ve Bursa Erkek Lisesi Mezunlar Derneği (BELDER) işbirliğiyle düzenlenen pilav günü, okul bahçesinde yapıldı.

Çok sayıda mezunun bir araya geldiği etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Şahin Boztepe, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan tüm davetlilere ve okul mezunlarına teşekkür etti.

Bursa Erkek Lisesinin en köklü okullardan biri olduğunu söyleyen Boztepe, Türkiye'nin kalkınmasında ve ekonomisinde de söz sahibi olduğunu söyledi.

Okulun bu yıl 141'inci mezunlarını vereceğini belirten Boztepe, siyasetçilerin yanı sıra sanat, ekonomi ve eğitim hayatından birçok önemli ismin bu lisede yetiştiğini aktardı.

Boztepe, "Gönüllerde sevgi ve sadakat, serlerinde ahde vefa olan, yakından uzaktan gelip geleneksel pilav günümüze katılan tüm Erkek Liselilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.