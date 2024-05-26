Bursa'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Görüntülerde koşarak yola çıkan Furkan Ö'ye otomobilin çarptığı, sürücünün araçtan inerek otomobilin altında kalan çocuğu çıkarmak için müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Furkan Ö, ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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