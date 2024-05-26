Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

        Bursa'da oyun oynadığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 26.05.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da oyun oynadığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

        Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında sokakta dün akşam saatlerinde oyun oynayan 3 yaşındaki Furkan Ö'ye, İbrahim Ç. idaresindeki 16 ARJ 166 plakalı otomobil çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen Furkan Ö, otomobilin altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Furkan Ö, ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Furkan Ö'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

        Görüntülerde koşarak yola çıkan Furkan Ö'ye otomobilin çarptığı, sürücünün araçtan inerek otomobilin altında kalan çocuğu çıkarmak için müdahale ettiği anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Anne ve babasına kurşun yağdırdı!
        Anne ve babasına kurşun yağdırdı!
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi

        Benzer Haberler

        Bursa'da hafif ticari araç, refüje çarptı: 2 yaralı
        Bursa'da hafif ticari araç, refüje çarptı: 2 yaralı
        Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı lisede "141'inci Pilav Günü" etkinliği düze...
        Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı lisede "141'inci Pilav Günü" etkinliği düze...
        Uyuşturucu gelirinin paylaşımı cinayeti sonrası şüpheliler birbirini kutlay...
        Uyuşturucu gelirinin paylaşımı cinayeti sonrası şüpheliler birbirini kutlay...
        Aniden yola fırlayan Furkan, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı; kaza ka...
        Aniden yola fırlayan Furkan, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı; kaza ka...
        Akaryakıt istasyonunun marketinden 9 bin TL çaldı, yakalandı; hırsızlık kam...
        Akaryakıt istasyonunun marketinden 9 bin TL çaldı, yakalandı; hırsızlık kam...
        Bursaspor Basketbol Takımı'nda Sezer Sezgin yeniden başkanlığa seçildi
        Bursaspor Basketbol Takımı'nda Sezer Sezgin yeniden başkanlığa seçildi