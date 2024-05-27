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        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:50
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        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi yaralandı.

        İstanbul’dan Bursa istikametine giden Cüneyt K. (43) idaresindeki 34 CRK 618 plakalı otomobil, İstanbul İzmir Otoyolu Karsak Gemlik Kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Kazada otomobilin motor bloğu yerinden koparak yolun diğer kısmına savruldu.

        Kazada, otomobil sürücüsü Cüneyt K. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Simge K. (39) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Gemlik Devlet Hastanesine götürdü.

        Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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