Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazada, otomobil sürücüsü Cüneyt K. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Simge K. (39) yaralandı.

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