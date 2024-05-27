Bursa'da 6 kooperatife hibe desteği verilecek

Bursa'da Ticaret Bakanlığı Kooperatiflerin Destek Programı (KOOP-DES) projesi kapsamında, 6 kooperatife verilen hibe desteğinin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret Borsası binasında gerçekleşen törende, KOOP-DES kapsamında 936 bin 149 lira hibe desteği almaya hak kazanan 5'i kadın 1'i sanat kooperatifi olmak üzere 6 kooperatif ile hibe sözleşmesi imzalandı.

Törende konuşan Bursa Vali Yardımcısı Sultan Doğru, imzalanacak sözleşmenin tüm kooperatiflere hayırlı olmasını diledi.

Kooperatifçiliğin merkezinde insan ve topluma hizmet anlayışı olduğunu dile getiren Doğru, "Kooperatfiçilik dayanışma ve hizmetin en güzel örneklerinden biridir. Kooperatifler, insan ihtiyaçlarını karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluşlardır." dedi.

KOOP-DES projesi çerçevesinde ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere çeşitli destekler sağlandığını aktaran Doğru, şunları kaydetti: "Özellikle makine ve ekipman alımları, yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakım evlerinin demirbaş eşya yatırımları, ürün, tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle nitelikli personel istihdamlarına yönelik destekler verilmektedir. Devletimiz, kadınları ekonominin her alanında aktif hale getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Kadın kooperatiflerinin tarımdan hizmete, imalattan sanayi sektörüne kadar pek çok alanda faaliyet göstermelerini ve iç ve dış piyasalarda yer almalarını desteklemektedir."

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise Türkiye'nin yaklaşık 50 yıldır köyden kentleşen bir süreç yaşadığını belirterek, "Kadın emeğinin daha güçlü bir şekilde hissedilmesi adına güvenli ortamların oluşturulması gerekiyor. Bilhassa bu geçiş sürecinde kooperatiflerimiz önemli bir rol üstlendi. Kadınlarımızın Yıldırım ilçesi genelinde gördüğümüz kadarıyla bu anlamda oluşturdukları birlikler, kendilerini güvenli hissedebilecekleri, ev ekonomisine katkı sağlayabilecekleri, kendi annelik tecrübelerini paylaşabilecekleri özel ortamlar oldu." ifadesini kullandı.