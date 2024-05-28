Mühendis çiftin 9 yıl önce kurduğu tekstil firmasından 60'a yakın ülkeye ihracat

CEM ŞAN - Bursa'da 2015 yılında tekstil mühendisi Özel çifti tarafından kurulan firma, 9 yılda 60'a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

Marsala Tekstil firmasının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Özel, AA muhabirine, babası Mehmet Özel'in 1940'lı yıllarda Kayseri'de katır sırtında tekstil ticareti yaptığını ve 8-9 yaşından beri okuldan arta kalan zamanlarda babasının yanında çalışarak ticareti öğrendiğini söyledi.

Eşiyle Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 2015 yılında firmalarını kurmaya karar verdiklerini anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Bu firmayı kurarken amacımız uluslararası bir marka haline gelmek ve ihracatta lider bir kuruluş olmaktı. Bu niyetle firmanın tohumlarını attık ve o günden bugüne 9 yılda Bursa'nın altın ihracat ödülünü almayı başaran firmayı, çok iyi bir kumaş markası haline getirmeyi başardık. Bu anlamda öncelikle eşime ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şu anda 300 çalışanımız var. Dokuma kumaş üretiyoruz. Dokuma kumaştan da giysilik kumaş üretiyoruz. Bu kumaşları uluslararası ve yerel markalara satıyoruz. Birçok ulusal ve uluslararası markaların ana kumaş tedarikçilerinden biriyiz. Aylık kapasitemiz yaklaşık 1,5 milyon metre. Üretimimizin yaklaşık yüzde 60'ını ihraç ediyoruz. Bu zaman zaman değişiyor, yüzde 70-80'lere çıktığımız oluyor."

- "60'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz" İhracatla ilgili bilgi veren Özel, "60'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz ve ihracat yaptığımız ülke sayısını da artırmayı hedefliyoruz. İspanya, İngiltere, Almanya, Amerika, Fransa, Rusya ve Avrupa'nın neredeyse tamamına ihracat yapıyoruz. 2024 yılı ihracat hedefimiz 15 milyon dolar. 2026'da da bu rakamı 25 milyon dolara çıkartmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. - "Çin pazarından daha kreatif daha kaliteli ürünler üretiyoruz"

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Özel de yıl içinde 18 fuara katıldıklarını, 9 fuarda yaz koleksiyonlarını 9 fuarda da sonbahar-kış koleksiyonlarını sergilediklerini aktardı. Sektörün en önemli fuarlarından olan Paris'teki Premier Vision Fuarı'na da katılım sağladıklarını vurgulayan Özel, "Fuarlarda stantlarımıza oldukça yoğun katılımcı oluyor. Müşterilerle birkaç farklı temasımız oluyor. Fuarlar bunun en önemli parçasını oluşturuyor. Fuarlarda yeni müşteriler kazanıyoruz. Fuarlarda bizim ismimizi görerek gelen veya referansla gelen çok fazla sayıda müşterimiz oluyor. Ayrıca fuarlarda tanıştığımız kişiler daha sonra firmamızı ziyaret ediyor." diye konuştu.