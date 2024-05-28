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        Bursa'nın damak tatlarından "Zeyniler hınkalı" coğrafi işaretle tescillendi

        Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi'nde yapılan, 13 büzgülü, kıymalı, ince hamurlu bir yemek olan "Zeyniler hınkalı", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tesciliyle korumaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:41
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        Bursa'nın damak tatlarından "Zeyniler hınkalı" coğrafi işaretle tescillendi
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi'nde yapılan, 13 büzgülü, kıymalı, ince hamurlu bir yemek olan "Zeyniler hınkalı", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tesciliyle korumaya alındı.

        Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çalışmaları kapsamında coğrafi işaret tescili için TÜRKPATENT'e yapılan başvuru sonuçlandı.

        Kooperatif Başkanı Mahinur Makar, "Kayseri'nin mantısı, Kars'ın hıngeli var. Bursa'da da 'Zeyniler hınkalı' var. Hamurun inceliği, kıymasının harcı, özel marifet gerektiren 13 pileli büzgüsü, hamurunun çapı ve özellikle pişirilme sırasındaki hınkal toplarının suyun içinde dans etmesi ustalık gerektirir. Zeyniler hınkalı anlatılmaz, Zeyniler hınkalı yenilir." ifadesini kullandı.

        Ayrıca, Zeyniler Mahallesi'nde, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında 12 kadın kooperatifinin üyelerince Zeyniler hınkalının da tanıtılarak ikram edildiği "Bursa kahvaltısı", "ikindi kahvaltısı", "yer sofrası", "yeni gelin sofrası", "konak sofrası", "Hıdırellez kahvaltısı", "Cumhuriyet dönemi kahvaltısı", "Osmanlı kahvaltısı", "İç Anadolu Selçuklu kahvaltısı" adlı konseptler sunuldu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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