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        Bursa'da bindiği taksinin şoförünü darbeden şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bindiği taksinin şoförünü darbedip araçtan indirmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:07
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        Bursa'da bindiği taksinin şoförünü darbeden şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bindiği taksinin şoförünü darbedip araçtan indirmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.

        Taksici H.T. (40), Atıcılar Mahallesi'nde Ufuk İ. ve başka bir kişiyi aracına aldı. Birkaç yere uğradıktan sonra Ufuk İ'nin başka bir adrese gitmek istemesi üzerine H.T'nin, evde çocuklarının beklediğini belirterek "Nerede inmek istiyorsanız orada bırakayım sizi." demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

        H.T'yi darbeden Ufuk İ, onu araçtan indirmeye çalıştı. Bu sırada taksisini hareket ettiren H.T, bölgeden uzaklaştı.

        Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alınan Ufuk İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Araç iç güvenlik kamerasının kayıtlarında, Ufuk İ'nin H.T. ile aralarında geçen diyaloğun ardından onu darbettiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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