Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Lise öğrencilerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Selçuklu kıyafetleri defilesi

        Bursa Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, atık kumaşlardan hazırladıkları giysileri sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:21 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lise öğrencilerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Selçuklu kıyafetleri defilesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, atık kumaşlardan hazırladıkları giysileri sergiledi.

        Selçuklu kültüründen esinlenerek Selçuklu'da yöresel, Selçuklu'da saray halkı ve Mevlevilik kıyafetleri temasıyla bir öğretmen ve 9 öğrencinin gerçekleştirdiği çalışma 6 ay sürdü.

        Bölümdeki artık kumaşlarla sıfır atık ve ileri dönüşüm felsefesiyle tasarlanıp üretilen, 150 parçadan ve 40 kıyafetten oluşan "Selçuklu'da Rumi" temalı defile, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yapıldı.

        Katılımcıların ilgiyle izlediği defile kapsamında, Görsel Sanatlar Ögretmeninin rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı tuval çalışmaları da müzede beğeniye sunuldu.

        Okul idaresi, etkinliğe katılımlarından dolayı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, protokol üyeleri ve izleyicilere, programda emeği olan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?

        Benzer Haberler

        Bursa'da bindiği taksinin şoförünü darbeden şüpheli yakalandı
        Bursa'da bindiği taksinin şoförünü darbeden şüpheli yakalandı
        Bursa'nın damak tatlarından "Zeyniler hınkalı" coğrafi işaretle tescillendi
        Bursa'nın damak tatlarından "Zeyniler hınkalı" coğrafi işaretle tescillendi
        Mühendis çiftin 9 yıl önce kurduğu tekstil firmasından 60'a yakın ülkeye ih...
        Mühendis çiftin 9 yıl önce kurduğu tekstil firmasından 60'a yakın ülkeye ih...
        Taksicinin, müşterisinin yumruklu saldırısına uğraması kamerada
        Taksicinin, müşterisinin yumruklu saldırısına uğraması kamerada
        İnegöl mobilyası, tasarım ve kalitesiyle Türk cumhuriyetlerinde ilgi görüyo...
        İnegöl mobilyası, tasarım ve kalitesiyle Türk cumhuriyetlerinde ilgi görüyo...
        Motosikleti, üzerine yüzüstü yatarak kullanan sürücü kamerada
        Motosikleti, üzerine yüzüstü yatarak kullanan sürücü kamerada