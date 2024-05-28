Lise öğrencilerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Selçuklu kıyafetleri defilesi

Okul idaresi, etkinliğe katılımlarından dolayı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, protokol üyeleri ve izleyicilere, programda emeği olan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Bölümdeki artık kumaşlarla sıfır atık ve ileri dönüşüm felsefesiyle tasarlanıp üretilen, 150 parçadan ve 40 kıyafetten oluşan "Selçuklu'da Rumi" temalı defile, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yapıldı.

Selçuklu kültüründen esinlenerek Selçuklu'da yöresel, Selçuklu'da saray halkı ve Mevlevilik kıyafetleri temasıyla bir öğretmen ve 9 öğrencinin gerçekleştirdiği çalışma 6 ay sürdü.

Bursa Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, atık kumaşlardan hazırladıkları giysileri sergiledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.