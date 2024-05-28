DOSABSİAD'dan iş insanları ve gençlere "Finansal Okuryazarlık Semineri"

Bursa'da, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD) ile Ulusal Faktoring işbirliğinde "Finansal Okuryazarlık Semineri" düzenlendi.

DOSABSİAD Konferans Salonu'ndaki seminerin açılışında konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Finansal okuryazarlığın önemine değinen Çevikel, "Bazen senelerce uğraşırsınız ama bir şey elde edemezsiniz. Bazen de okuduğunuz bir satır ya da işte o alanda duyduğunuz bir cümle size ciddi getiriler sağlar, yeni ufuklar açar." dedi.