Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yedek parça fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobil yedek parça fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 23:54 Güncelleme: 28.05.2024 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yedek parça fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobil yedek parça fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bursa-Çanakkale kara yolu Karacabey Otobüs Terminali karşısında faaliyet gösteren otomobil yedek parça fabrikasının boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangına Mustafakemalpaşa ve Bursa'dan da itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını yaklaşık iki saatte kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selin içinde can pazarı
        Selin içinde can pazarı
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        İtalya meclisinde Filistin bayrağı
        İtalya meclisinde Filistin bayrağı
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı

        Benzer Haberler

        Kendi nişanına giderken kazada ölen abla ile kardeşi yan yana toprağa veril...
        Kendi nişanına giderken kazada ölen abla ile kardeşi yan yana toprağa veril...
        DOSABSİAD'dan iş insanları ve gençlere "Finansal Okuryazarlık Semineri"
        DOSABSİAD'dan iş insanları ve gençlere "Finansal Okuryazarlık Semineri"
        Taksiciyi darbeden şüpheli gözaltına alındı
        Taksiciyi darbeden şüpheli gözaltına alındı
        Lise öğrencilerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Selçuklu kıyafetl...
        Lise öğrencilerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Selçuklu kıyafetl...
        Bursa'da bindiği taksinin şoförünü darbeden şüpheli yakalandı
        Bursa'da bindiği taksinin şoförünü darbeden şüpheli yakalandı
        Bursa'nın damak tatlarından "Zeyniler hınkalı" coğrafi işaretle tescillendi
        Bursa'nın damak tatlarından "Zeyniler hınkalı" coğrafi işaretle tescillendi