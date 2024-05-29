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        Bursa'da cinayet sanığı komşusunu kapısının önüne ayakkabı koyduğu için öldürdüğünü itiraf etti

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde husumetli olduğu komşusunu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:27
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        Bursa'da cinayet sanığı komşusunu kapısının önüne ayakkabı koyduğu için öldürdüğünü itiraf etti
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde husumetli olduğu komşusunu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Ş, maktul Mustafa Çikin'in eşi Şahizer Çikin ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Hasan Ş, olaydan önce maktul Mustafa Çikin ile aralarında husumet olduğunu söyledi.

        Apartmanda yönetici olduğunu belirten sanık Hasan Ş, Çikin'in karşı komşusu olduğunu ve bu kişinin kendi kapısının önüne bazı eşyalarını ve ayakkabılarını koyduğu için tartışma yaşadıklarını ifade etti.

        Olay günü işe giderken Çikin'in kendisini bisikletiyle takip ettiğini ileri süren Hasan Ş, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

        "İstemeden bisikletiyle giden maktule çarptım. Daha sonra maktul bana hakaret içerikli sözler söyledi. Ben de aracımdan bıçağımla indim ve ona salladım. Bana hakaret etmemesi için uyardım ama bana saldırdı ve hakaretlerine devam etti. O sırada kendimi kaybettim. Onu ne zaman bıçakladığımı da hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde etrafımızda başka insanların olduğunu da gördüm ve orada bulunan kişilere ambulansı aramalarını söyledim. Oradan ayrılarak karakola gittim ve teslim oldum."

        Şahizer Çikin ise cinayetten 2 gün önce sanığın, evlerinin önüne geldiğini ve "Ayakkabılarınızı buraya koymayın." dediğini anlattı.

        Hasan Ş'nin, eşini takip ederek öldürdüğünü öne süren Çikin, "Hala şoktayız. Neden bunu yaptığını bilmiyoruz. Günahsız yere eşimin canını aldı. Şikayetçiyim." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde bir apartmanda geçen yıl eylül ayında, şoförlük yapan yönetici Hasan Ş'nin, karşı dairede yaşayan Mustafa Çikin'i kendi kapısının önüne ayakkabılarını koymaması konusunda uyarması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

        Kavgadan 2 gün sonra yolda Hasan Ş. kullandığı otomobili, bisikletle giden Çikin'in üzerine sürmüştü. Aracından inen Hasan Ş, Çikin'i bıçakladıktan sonra kaçmıştı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, vücuduna 30 bıçak darbesi alan Çikin'in öldüğünü belirlemişti.

        Polise teslim olan Hasan Ş. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Hasan Ş. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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