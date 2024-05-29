Mudanya açıklarında bir ceset bulundu
Marmara Denizi Mudanya açıklarında Bulgaristan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.
Marmara Denizi Mudanya açıklarında Bulgaristan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.
Mudanya'nın Güzelyalı sahilinde bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz yattığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi ve deniz polisleri sevk edildi.
Yarım saatlik çalışmanın ardından kıyıya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan ilk inceleme sonucu boğulduğu değerlendirilen bu kişinin Bulgaristan uyruklu Muhammet Ahmet Nedzhıb olduğu anlaşıldı.
Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.