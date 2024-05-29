Bursa'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, yolun karşısına doğru yürüyen Serhat B'ye çarpan otomobilin, bir binanın duvarına da çarparak durduğu görülüyor.

Sürücü M.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Serhat B'nin yaralandığı kaza yerine çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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