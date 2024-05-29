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        Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir adrese yapılan operasyonda, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:01
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        Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir adrese yapılan operasyonda, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Mudanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri T.Y'nin evine operasyon düzenledi.

        Polisin geldiğini fark edip motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, ekipler tarafından yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 824 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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