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        Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin yeni durağı Bursa olacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin üçüncü durağı olan Bursa'da yüzlerce kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:29
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        Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin yeni durağı Bursa olacak
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin üçüncü durağı olan Bursa'da yüzlerce kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

        Bu yıl ilk kez festival rotasına dahil olan Bursa, 1-9 Haziran'da konser, sergi, söyleşi ve her yaşa uygun etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında yaklaşık 40 ayrı noktada 9 gün süresince 300'den fazla etkinlik, sanatseverlerle buluşacak.

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki festival tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2024 Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin yıl sonuna kadar 16 şehirde gerçekleştirilecek, kültür, tarih ve sanatı aynı potada eriten en büyük festival organizasyonu olduğunu belirtti.

        Adana ve Şanlıurfa'nın ardından bu büyük festival zincirine Bursa'da ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Demirtaş, "Festival, kadim Bursa'mızın kültür ve sanat ortamına canlılık katacaktır. Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden, atölyelere, çocuk etkinliklerinden ve dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinliği hemşehrilerimizle buluşturacağız. Festival için kentimizde ağırlayacağımız misafirlerimiz, etkinlik mekanlarında Bursa'da zamanın durduğunu bir kez daha hissedeceklerdir. Tarihi ve kültürel mirasın devrine birer birer şahit olacaklar." diye konuştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Direktörü Selim Terzi ise bu organizasyonun 2021 yılında başladığını hatırlattı.

        Her yıl festival programına 5 şehrin eklendiğini dile getiren Terzi, şunları kaydetti:

        "Kültür Yolu Festivali'nin en önemli iki özelliği, şehirdeki bu unsurların daha görünür kılınması hem yerli hem yabancı misafirlerimiz için hem de şehirlerimizdeki turizm hareketliliğinin 12 aya yayılması. Bu anlamda çok önemli. 9 gün süren ve iki hafta sonunu içine alan bir sürede yapılıyor. Büyüklüğü ve yaygınlığı konusunda da Avrupa Festivaller Birliğine üye olduk. Şu anda hatta dünyada benzer süreye yayılmış bölgesel anlamda da bu kadar geniş bir bölgede, coğrafyada festival yapılan yer olmadığını arkadaşlarımız araştırdı ve gördük. Türkiye'deki bütün şehirlerde yapılan festivalimiz hem uluslararası anlamda etkinliklerle şehirlerimizi buluşturuyor hem de şehirlerimizdeki kültür sanat paydaşlarımızla misafirlerini buluşturuyor. Biz sanatın birleştirici gücü ve şehirlere bu vesileyle bir dinamizm gelmesini çok önemsiyoruz. 7'den 70'e sözünün tam da karşılık bulduğu bir festival, Bursa'mızda deneyimleyecek."

        Tanıtım toplantısına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve diğer ilgililer katıldı.

        Bursa Kültür Yolu Festivali'nin programına "kulturyolufestivali.com" web adresinden ulaşılabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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