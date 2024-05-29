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        Bursa'da süt tankeriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, hafif ticari araç ile süt tankerinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:44
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        Bursa'da süt tankeriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, hafif ticari araç ile süt tankerinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Uluabat Mahallesi'nde, Abdullah Ç. idaresindeki 34 RZ 1019 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Nuri B. yönetimindeki 14 EY 462 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araçta bulunan Sedat Ç. (30) ve Muhammet Emin Ç. (14) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey ve Mustafakemalpaşa'daki devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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