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        Bursa'da akrabaları tarafından silahla vurulan baba oğul yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tartıştıkları akrabaları tarafından silahla yaralanan baba ve oğlu hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 05:34 Güncelleme: 30.05.2024 - 05:34
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        Bursa'da akrabaları tarafından silahla vurulan baba oğul yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tartıştıkları akrabaları tarafından silahla yaralanan baba ve oğlu hastaneye götürüldü.

        Hamitler Mahallesi Sevgi Sokak'ta, aynı aileden Kerem, Yusuf ve Baran K. ile diğer aileden Hüseyin K. (60) ve oğlu Naif K. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan Hüseyin K. ve oğlu silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

        Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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