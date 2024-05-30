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        Bursa'da 7 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili ihmal iddiasıyla soruşturma başlatıldı

        Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede uygulanan tedavi sonrası yaşamını yitirdiği öne sürülen kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:07 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:07
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        Bursa'da 7 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili ihmal iddiasıyla soruşturma başlatıldı
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        Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede uygulanan tedavi sonrası yaşamını yitirdiği öne sürülen kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da 7 yaşındaki çocuğun hastanede şüpheli ölümü" konulu haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

        Y.T'nin rahatsızlanması nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldüğü, tedavisinin ardından kurtarılamayarak 20 Mayıs'ta hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili olarak ihmal iddiası nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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