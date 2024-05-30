Bursa'da 7 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili ihmal iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Y.T'nin rahatsızlanması nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldüğü, tedavisinin ardından kurtarılamayarak 20 Mayıs'ta hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili olarak ihmal iddiası nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da 7 yaşındaki çocuğun hastanede şüpheli ölümü" konulu haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

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