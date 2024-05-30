Bölgesel Amatör Lig'e yükselen İznikspor transfere hızlı başladı

Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen İznikspor, teknik direktör Yunus Emre Ülker ve 4 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Mehmet Pösteki, imza töreninde yaptığı konuşmada, kulübü Bölgesel Amatör Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Sargın'a teşekkür ederek, Ülker'in takıma katılmasıyla yeni sezona iddialı hazırlandıklarını söyledi.

Ligde önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını belirten Pösteki, yeşil beyazlı kulübün taraftarına başarılı ve heyecan dolu bir sezon izlettirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Teknik direktör Yunus Emre Ülker ise İznikspor'un köklü ve başarılı geçmişine dikkati çekerek, "Kulübümüzün hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım. İznikspor'un ligde hak ettiği yerlere gelmesi için büyük bir motivasyonla çalışacağız." dedi.

Ayrıca, yeşil beyazlı kulüp, 24 yaşındaki TFF 3. Lig oyuncusu Erdoğan Erdoğan ile anlaşma sağladı.

İznik doğumlu olan Erdoğan, imza töreninde, memleketinin takımına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu, İznikspor'un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını dile getirdi.