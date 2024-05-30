Bursa'da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı.
Nilüfer ilçesindeki evlerinde çocukları M.A.K, A.K. ve Z.K'yi öldürdükten sonra polise teslim olan baba Murat K. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Murat K, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen çocukların cenazesi ise defin için Erzurum'a götürüldü.
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