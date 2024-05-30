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        Bursa'da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:11 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:11
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        Bursa'da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı.

        Nilüfer ilçesindeki evlerinde çocukları M.A.K, A.K. ve Z.K'yi öldürdükten sonra polise teslim olan baba Murat K. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Murat K, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen çocukların cenazesi ise defin için Erzurum'a götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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