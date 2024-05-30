Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        GÜNCELLEME - Bursa'da 7 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin ihmal iddiasıyla soruşturma başlatıldı

        Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede uygulanan tedavi sonrası yaşamını yitirdiği öne sürülen Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:07 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bursa'da 7 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin ihmal iddiasıyla soruşturma başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede uygulanan tedavi sonrası yaşamını yitirdiği öne sürülen Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da 7 yaşındaki çocuğun hastanede şüpheli ölümü" konulu haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

        Çocuğun rahatsızlanması nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldüğü, tedavisinin ardından kurtarılamayarak 20 Mayıs'ta hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili olarak ihmal iddiası nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

        - "Başka hiçbir annenin babanın canı yanmasın"

        Baba Cemil Türkoğlu, yaptığı açıklamada, sürecin takipçisi olduklarını ve olayın her yönüyle soruşturulmasını istediklerini söyledi.

        Kızının hiçbir kalıtsal hastalığının olmadığını ifade eden Türkoğlu, "Şu anda biz adli tıp raporunu bekliyoruz. Olağanüstü bir durum var. 2-3 ay adli tıp raporunu beklerken şüphelilerin kaçma ihtimali var. Raporun bir an önce çıkmasını ve suçluların adalet önünde hesap vermesini istiyoruz." dedi.

        Anne Buse Türkoğlu ise kızının yüksek ateş şikayetinin bulunmadığını, koşup oynayan bir çocuk olduğunu anlattı.

        Kızının yüzme sporuyla da ilgilendiğini ifade eden Türkoğlu, "Neden böyle oldu? Bize hiç kimse açıklama yapmıyor. Gerekli yerlere sesleniyorum: Başka hiçbir annenin babanın canı yanmasın. Doktor benim çocuğuma yanlış müdahalede bulundu. Hiçbir şekilde gece boyunca 23.00'ten sabah 07.35'e kadar asla çocuğuma bakmadı. Bizim yüzümüze bile doğru düzgün bakmadı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cari açığa karşı savaşan 780 kahraman
        Cari açığa karşı savaşan 780 kahraman
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?

        Benzer Haberler

        Önce engelli oğlunun, sonra da kendi boğazını jiletle kesmişti; anne- oğul...
        Önce engelli oğlunun, sonra da kendi boğazını jiletle kesmişti; anne- oğul...
        Bursa'da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı
        Bursa'da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı
        3 çocuğunu öldüren baba: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler...
        3 çocuğunu öldüren baba: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler...
        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Bursa'da öğrencilerle buluştu:
        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Bursa'da öğrencilerle buluştu:
        Otomotiv sektöründe "İhracatın Şampiyonları Ödülleri" sahiplerini buldu
        Otomotiv sektöründe "İhracatın Şampiyonları Ödülleri" sahiplerini buldu
        Recep Arı'nın öldürülmesine ilişkin yargılanan eşi ve arkadaşına müebbet ha...
        Recep Arı'nın öldürülmesine ilişkin yargılanan eşi ve arkadaşına müebbet ha...