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        Bursa'da kutlama yapan taraftarların araçlarına zarar veren zanlı tutuklandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların araçlarına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 22:14 Güncelleme: 30.05.2024 - 22:14
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        Bursa'da kutlama yapan taraftarların araçlarına zarar veren zanlı tutuklandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların araçlarına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Mayıs'ta takımlarının şampiyon olması nedeniyle Cemal Nadir Caddesi'nde kutlama yapan bazı taraftarların araçlara zarar verilmesi olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, M.G. ve Y.C.Y'nin olay günü caddedeki 3 araca zarar verdikleri belirlendi.

        Şüphelilerden M.G, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "mala zarar verme" ve "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından tutuklandı.

        Diğer şüpheli Y.C.Y'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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