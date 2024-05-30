Bursa'da kutlama yapan taraftarların araçlarına zarar veren zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "mala zarar verme" ve "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, M.G. ve Y.C.Y'nin olay günü caddedeki 3 araca zarar verdikleri belirlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Mayıs'ta takımlarının şampiyon olması nedeniyle Cemal Nadir Caddesi'nde kutlama yapan bazı taraftarların araçlara zarar verilmesi olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

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