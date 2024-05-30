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        Bursa'da okuyan yabancı öğrencilerden "Filistin halkının yanındayız" mesajı

        Farklı ülkelerden gelerek Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) eğitim gören uluslararası öğrenciler, kendi dillerinde "Filistin halkının yanındayız" diyerek Gazzelilere destek mesajı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 22:38 Güncelleme: 30.05.2024 - 22:38
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        Bursa'da okuyan yabancı öğrencilerden "Filistin halkının yanındayız" mesajı
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        Farklı ülkelerden gelerek Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) eğitim gören uluslararası öğrenciler, kendi dillerinde "Filistin halkının yanındayız" diyerek Gazzelilere destek mesajı verdi.

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Bursları, BUÜ ve Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Akademisi 2023-2024 Dönemi Final Programı, BUÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Uluslararası Öğrenci Akademisi'ne katılan BUÜ'de eğitim gören yabancı öğrenciler, sunucunun ülkelerinin adını okumasıyla ayağa kalkarak, ellerindeki pankartlarla kendi dillerinde "Filistin halkının yanındayız" dedi.

        Daha sonra üniversitede okuyan Filistinli öğrenciler de Filistin bayrağı açtı.

        Uluslararası Öğrenci Akademisi Koordinatörü Mustafa Baki Efe ise yaptığı konuşmada, Bursa'da 10 yıldan beri yaklaşık 2 bin öğrenciye kurs verdiklerini söyledi.

        Öğrencilerin Filistin'e gösterdikleri desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Efe, "Öğrencilerimizin 'Filistin halkının yanındayız' cümlesi ulusal basında yer alacak bir şeydir. Çok önemsiyorum buradaki hareketi. Ben buradan, kürsüden İsrail terör devletini protesto ediyorum, kınıyorum. Ne diyeyim? Söylenecek söz yok." dedi.

        Programda daha sonra BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile yabancı öğrenciler de birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından akademiyi tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

        Etkinliğe, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanı Metin Önal Mengüşoğlu, akademide eğitim veren öğretim görevlileri, siyasi partilerin temsilcileri ve yabancı öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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