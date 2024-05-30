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        BBDSO'dan "Sezon Kapanış" konseri

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sezon Kapanış" konserinde Türk filmi müziklerini Bursalı müzikseverler için seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 23:56 Güncelleme: 30.05.2024 - 23:56
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        BBDSO'dan "Sezon Kapanış" konseri
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sezon Kapanış" konserinde Türk filmi müziklerini Bursalı müzikseverler için seslendirdi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Naci Özgüç yönetti.

        "Sezon Kapanış" konserinde Türk filmi müziklerinden "Al Yazmalım", "Hababam Sınıfı", "Devlerin Aşkı", "Tosun Paşa" ve "Arkadaş" gibi eserleri BBDSO seslendirdi.

        Konser sonunda şef ve orkestra, sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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