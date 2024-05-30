BBDSO'dan "Sezon Kapanış" konseri
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sezon Kapanış" konserinde Türk filmi müziklerini Bursalı müzikseverler için seslendirdi.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sezon Kapanış" konserinde Türk filmi müziklerini Bursalı müzikseverler için seslendirdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Naci Özgüç yönetti.
"Sezon Kapanış" konserinde Türk filmi müziklerinden "Al Yazmalım", "Hababam Sınıfı", "Devlerin Aşkı", "Tosun Paşa" ve "Arkadaş" gibi eserleri BBDSO seslendirdi.
Konser sonunda şef ve orkestra, sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
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